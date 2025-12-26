Даниил подари част от мощите на Патриарх Евтимий на вселенския Вартоломей (СНИМКИ)

Българският патриарх Даниил втори ден е на посещение във Вселенската патриаршия в Турция, където подари частица от мощите на Патриарх Евтимий на Вселенския патриарх Вартоломей.

Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за български патриарх през 2024 г, съобщиха от Българската православна църква и предоставиха снимки от литургията в Истанбул.

Вартоломей и българският Даниил отслужиха заедно тържествената света литургия в църквата "Свети Георги" в турския град. В края на съборната света литургия днес, 26 декември, патриарх Даниил и Св. Синод дариха на Вселенския патриарх Вартоломей частица от мощите на Свети Патриарх Евтимий.

Ето какво каза в словото си Даниил:

„Ние също искаме преди всичко да благодарим – Богу и на Ваше Светейшество – за изключителната духовна радост да отслужим днес заедно тайнството на светата божествена Евхаристия в Патриаршеския храм на светата Велика Христова Църква. Светата безкръвна Евхаристийна жертва, която ние принасяме на Бога – съгласно заповяданото ни лично от Неговия Единороден Син (срв. Лука 22:19), – е както сърцевина и средоточие на живота на Църквата и потвърждение на нашата причастност към Неговото Тяло, което именно е и Светата Църква, така и най-видимото свидетелство и белег за нашето единство, единомислие и единодействие". 

Слово отправи и вселенския патриарх Вартоломей:

"Ваше Блаженство Софийски митрополите и Патрираше на цяла България, зело възлюблени нам брате и съслужителю господин Данииле! Почитаем лик на Йерарсите, Ваши превъзходителства представители на дипломатически мисии, Благоговейни клирици от всякаква степен, Уважаеми архонти, Благочестиво църковно събрание, „Лику́ют А́нгели вси на Небеси́,/ и ра́дуются челове́цы днесь,/ игра́ет же вся тварь ро́ждшагося ра́ди в Витлее́ме Спа́са Го́спода,/ я́ко вся́кая лесть и́дольская преста́,/ и ца́рствует Христо́с во ве́ки."

Сред тази велика радост на Църквата от светото Раждане на Богочовека Господ и Спасител наш Иисус Христос, което от вчера празнуваме, владичицата света Христова Църква в Константинопол има още една, втора причина да ликува радостно – и това е мирното посещение при нея на Негово Блаженство Софийския митрополит и Патриарх на цяла България господин Даниил! Добре дошли, Ваше Блаженство и възлюблени свети братя, заедно с почитаемите Ви спътници, в свещените двори на нашата обща Църква майка и кърмителница! С топли чувства на висока почит Ви посрещаме в освещения, но също тъй и мъченически Фенер.

С тези мисли, обични, отново приветстваме с добре дошъл в топлотата на любовта и в изобилна почит Блаженнейшия брат Българския патриарх, най-младия на възраст сред православните патриарси, но същевременно духовно мъдър господин Даниил и неговата почитаема делегация. Роденият в пещера и положен в ясли заради нашето спасение Единороден Син и Слово Божие да бъде посред нас, Ваше Блаженство свети брате! И есть, и будеть през всички дни! Амин!"

Снимки: Българска православна църква 

