Очакват ли се промени в застраховките след въвеждане на еврото

Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. няма да доведе до поскъпване на застрахователните продукти и няма да създаде допълнителна финансова тежест за клиентите. Това заяви Звезделина Желязкова, главен експерт в Дирекция „Управление на риска“ на ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД.

Преходът към единната европейска валута ще се осъществи при пълна прозрачност и в стриктно съответствие със законовата рамка, като основен приоритет остава защитата на интересите на потребителите. Всички действащи застрахователни договори ще останат валидни, без да се налага тяхното подновяване или преподписване.

Превалутирането от лев в евро ще се извършва по официалния фиксиран курс 1 евро = 1.95583 лева, при спазване на правилата за закръгляване, без такси или промени в условията по полиците. Клиентите няма да бъдат ощетени по никакъв начин в резултат на валутната промяна.

От началото на 2026 г. плащанията по действащите застраховки ще се извършват в евро, а всички нови договори ще бъдат сключвани в единната европейска валута. След тази дата и застрахователните обезщетения ще се изплащат в евро, което ще осигури по-голяма яснота, предвидимост и удобство за клиентите.

До 8 август 2026 г. съгласно законовите изисквания застрахователните премии ще бъдат обозначавани едновременно в лева и в евро, с цел по-лесна ориентация и сравнимост на цените. През месец януари 2026 г., в периода на двойно обращение, клиентите ще имат възможност да извършват плащания в брой и в двете валути, като рестото ще се връща в евро.

ЗК „ЛЕВ ИНС“ ще продължи да информира своевременно своите клиенти и партньори за всички аспекти на прехода към евро. Компанията гарантира, че всички промени ще бъдат реализирани коректно, прозрачно и без допълнителни ангажименти (финансови и административни) за застрахованите лица.