Клиентите казват “да”: “Магазин за хората” печели доверието в магазините КООП в Пловдивско

Пълни щандове, бързо изчерпващи се продукти и доволни клиенти – така изглеждат първите дни на програмата “Магазин за хората” в магазините КООП в Пловдивска област. Още с официалното откриване на първите щандове в град Куклен инициативата срещна изключително положителна оценка от хората, които веднага се възползваха от възможността да пазаруват качествени български стоки на достъпни цени.

Клиентите споделят, че цените са напълно съпоставими с промоционалните оферти в големите супермаркети в Пловдив и София, но с ключовото предимство, че са налични постоянно. Това създава усещане за сигурност и предвидимост в семейния бюджет – нещо особено важно за домакинствата в по-малките населени места.

Паралелно с Куклен програмата е достъпна и в още 70 магазина КООП в Пловдивска област. За хората в по-отдалечените села допълнително удобство е пътуващият магазин, който по график достига до населени места без постоянен търговски обект.

Продажбите още в първите дни надхвърлят очакванията, а в някои обекти оборотите са удвоени. Част от продуктите се изчерпаха още при първото зареждане, което наложи допълнителна доставка, за да се отговори на повишеното търсене преди празниците.

Асортиментът включва 45 български продукта от първа необходимост – ясно обозначени със син етикет, което улеснява избора и прави пазаруването по-бързо. Над 100 000 жители в малките населени места на Пловдивска област вече имат достъп до този модел на пазаруване.

Ключът към успеха е нискоразходният модел на работа. С минимална надценка от 10% и оптимизирани процеси, цените остават трайно ниски. Огромна част от предвидените 10 000 000 лева са насочени като оборотен капитал, който реално “работи” в системата, без да се разходва неефективно и без необходимост от нови бюджетни средства в бъдеще.

На втори етап програмата ще донесе все по-осезаеми ползи и за българските производители. С разширяването на обхвата ще се включват повече регионални доставчици, което ще даде възможност на местния бизнес да реализира продукцията си близо до мястото на производство, с по-ниски разходи и по-голяма устойчивост.