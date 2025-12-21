Инвестиция C10.I6: от план към реални действия в цифровото строителство

Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ вече излиза от рамката на стратегиите и влиза в практиката. След като Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 очерта визията за създаване на условия за работа със СИМ проекти, C10.I6 е инструментът, който превръща тази визия в конкретни дейности и резултати.
Днес, в рамките на Инвестицията, вече са в ход ключови процеси в няколко направления:
Какво предстои?
През следващите месеци ще бъдат проведени специализирани обучения за експерти от държавната, областната и общинската администрация; ще бъдат разработени Национален модел за СИМ и предложения за законодателни промени; ще се разработи и тества софтуерната инфраструктура за внасяне на СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти, разрешаване на строителството и въвеждането на строежите в експлоатация.
Така инвестицията постепенно преминава от „пилотна фаза“ към създаване на реални условия за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти, разрешаване на строителството и въвеждането на строежите в експлоатация.
Кампанията се реализира от МРРБ по Инвестиция C10.I6 от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.
Повече информация за инвестицията може да намерите на следния интернет адрес: https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/home.html