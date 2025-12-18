Сдружение ДоброТворчество учи деца за рисковете от алкохола, наркотиците и хазарта

Сдружение "ДоброТворчество" проведе среща с децата в 172 ОбУ "Христо Ботев" за рисковете от зависимости. Срещата се състоя на 27 ноември и е част от изпълнението на Дейност 6 по проект „Избери бъдещето, бъди отговорен“ на Сдружение „Добротворчество“.



Този път в срещата участваха ученици от 9. и 10. клас, които активно се включиха в разговора за рисковете, свързани с употребата на алкохол, наркотични вещества и хазарт.



Беседата включваше тематично видео с реалистични ситуации, презентация за пътя от първоначалното любопитство до развитието на зависимост, интерактивен онлайн куиз и последваща дискусия. Учениците имаха възможност да споделят свои наблюдения, да задават въпроси и да обсъждат предизвикателствата, с които се сблъскват техни връстници.



Специален гост на събитието представи личен или професионален опит, който допринесе за по-дълбоко разбиране на последствията от рисково поведение и на начините за справяне с него.

Екипът на Сдружение „Добротворчество“ изказва благодарност към ръководството и педагогическия състав на 172 ОбУ за съдействието и ангажираността към превенцията сред младите хора. Инициативата продължава с последователна работа за изграждане на информирани, отговорни и устойчиви житейски модели сред подрастващите.



