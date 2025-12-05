Експерти представят във Вършец проекта за строително-информационно моделиране

Във Вършец ще бъде представено изпълнението на Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително-информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се проведе на 10 декември 2025 г., в Конферентната зала на СПА Хотел „Медикус“ от 09.30 часа, като ще бъде предавано и онлайн.

В рамките на форума представители на строителния бранш ще могат да получат повече информация и за строително-информационното моделиране в международната практика (Building Information Modeling или BIM).

Целта на инвестицията е да се създаде софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процесите по одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж и въвеждане на обектите в експлоатация, както и Национален модел за СИМ/BIM – общ стандарт с единни правила, файлови шаблони и изисквания към цифровите модели и интерактивни ръководства. Администрацията ще бъде подкрепена чрез осигуряване на хардуер и софтуер за 300 работни места и повишаване на квалификацията на експертите. Други основни дейности са създаването на уеб-базирана платформа с онлайн обучения, ръководства, ресурси (библиотеки, шаблони, формуляри) и инструменти за оценка на цифровата зрялост, както и сътрудничество с университети за разработване на обучителни програми, свързани с Националния СИМ модел и управлението на СИМ проекти.

По проекта ще бъдат създадени условия за внасяне, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разработени в СИМ среда. Така ще се подобри координацията между всички специалности по частите на инвестиционния проект, а откриването на конфликтни места по време на пр

оектирането ще бъде по-ефективно.