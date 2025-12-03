Диана Русинова за мястото на тежката катастрофа в Пловдив: Трябват спешни мерки (ВИДЕО)

Диана Русинова, председател на Управителния съвет на „Европейски център за транспортни политики“, направи брифинг за трагичната катастрофа в Пловдив, която отне живота на трима души.

„В българското законодателство е предвидена възможност за целенасочени инспекции на пътищата от републиканската мрежа. Проверихме участъка към Асеновградско шосе и първият мост е в доста критично състояние – с оголени стълбове. Положението е притеснително“, заяви Русинова.

Тя отбеляза, че премахването на ограничителните системи не решава проблема с трафика и добави, че е малко вероятно да се намери инженер, който да подпише такова решение.

„В по-голямата част от трасето има странични обекти, които допълнително усложняват ситуацията“, посочи експертът.

Русинова подчерта необходимостта от спешни мерки за подобряване на безопасността по пътищата и мостовете в този участък.