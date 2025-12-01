От кои горски стопанства в североизточна България можете да си купите живо коледно дръвче

Четири стопанства в обхвата на СИДП ще предлагат през тази година коледни дръвчета. Това са – ДГС-Търговище, ДЛС-Балчик, ДГС-Шумен и ДГС-Преслав.

От ДГС-Търговище предлагат на гражданите 120 броя обикновен смърч, отсечен и с размер от 1 до 2 метра, на цена от 40 лв. /20,45 EUR/, 63 броя отсечени над 2 метра и с цена 60 лв. /30,68 EUR/ и 1194 броя поставени в контейнер за 57 лв. /29,14 EUR/. От стопанството са подготвили още дугласка ела 22 броя отсечена на цена от 28 лв. /14,32 EUR/ и 91 със закрита коренова система за 45 лв. /23,01EUR/. Коледните елхи ще се продават в административната сграда на стопанството, в горски разсадник „Баячево“ в село Баячево и на пазари в териториалния обхват на ДГС-Търговище.

Екипът на ДЛС-Балчик е решил да зарадва хората, които искат зелено коледно дръвче с 30 отсечени обикновени ели и 20 поставени в контейнер. Първите ще струват 18,80 лв. /9,61 EUR/, а вторите 26 лв. /13,29 EUR/. Дръвчетата ще се продават в горски разсадник „Соколово“.

През тази година ДГС-Шумен предлага на гражданите 30 обикновени смърча в контейнер за 32лв. /16,36EUR/, 50 броя отсечени на същата цена и 30 броя с корен в чувал за 25 лв. /12,78 EUR/. Коледните дръвчета ще се продават в горски разсадник „Салманово“.

112 броя отсечена обикновена ела и 5 броя отсечен черен бор са подготвили от ДГС-Преслав. Цената на елата е 12 лв. за брой /6,14EUR/, а на бора 9,60 лв. /4,91EUR/. Коледните елхи могат да бъдат закупени от административната сграда на стопанството във Велики Преслав.

До момента стопанствата са продали 184 отсечени коледни дръвчета и 47 контейнерни.