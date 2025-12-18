Кръгла маса с млади хора за рисковете от зависимост към алкохол, наркотици и хазарт

Сдружение "ДоброТворчество проведе кръгла маса с млади хора на тема превенцията на зависимост към алкохол, наркотични вещества и хазарт.

В събитието се включиха и представители на законодателната и местната власт, което допринесе за пълноценен диалог и възможност темата да бъде разгледана от различни гледни точки. За нас беше важно да чуем и гласа на младите хора – какво ги тласка към рискови ситуации и какво би могло да ги спре.



Обсъдихме значението на личните граници, отговорния избор и ролята на превенцията като форма на грижа и защита, а не на ограничение. Срещите с хора, които споделиха личен опит и реални житейски уроци, направиха разговора още по-въздействащ и близък до участниците.

Проектът се реализира по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта на Министерството на младежта и спорта.



Продължаваме да работим за изграждането на по-здравословна, осъзната и отговорна младежка общност.





