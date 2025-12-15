Седмичната анкета на „Труд news“: Великите сили ще донесат мир в Украйна, ЕС и Великобритания са безпомощни

Резултатите от новата анкета на trud.bg са повече от показателни и звучат като тежка присъда над европейската дипломация.

В рамките на седем дни 2240 читатели с уникален IP адрес са дали своя отговор на въпроса „Кой ще спре войната в Украйна?“ и вотът им е категоричен и безкомпромисен.

Цели 88.71% процента от гласувалите заявяват че войната може да бъде спряна единствено от Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин.

Само 4.91% процента виждат шанс за мир чрез европейските лидери Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц, Киър Стармър и Еманюел Макрон, а 6.38% процента признават че не знаят кой изобщо е способен да сложи край на конфликта.

Тези числа не оставят място за тълкуване.

Българската публика практически е отписала Европейския съюз като фактор за мир в Украйна. За мнозинството гласували Брюксел не е част от решението а част от проблема - институция която говори за ценности, но не носи резултати и която вече три години не успява да предложи нищо различно от ескалация на безсмислени санкции и все по-дълбоко въвличане във войната.

Недоверието към европейските лидери не е случайно и има конкретни причини.

В общественото съзнание продължава да стои фактът че още през 2022 година съществуваше реална възможност за мирно споразумение между Русия и Украйна, което обаче беше провалено след намесата на

Великобритания в лицето на тогавашния премиер Борис Джонсън. Това събитие често се посочва като повратна точка след която войната премина от преговори към изтощение с цената на стотици хиляди жертви.

На този фон не е изненадващо, че доверието се насочва към фигури извън европейския политически кръг. Президентът на САЩ Доналд Тръмп с откровените си и многократно заявявани намерения за мирно решение се възприема от гласувалите като реален шанс за спиране на кръвопролитието. Заедно с него Владимир Путин и Си Дзинпин се разглеждат като лидери които разполагат с реална власт и влияние а не просто с декларации и резолюции.

Участвейте в новата анкета на „Труд news“ на тема“ С машини ли искате да гласувате или с хартиени бюлетини?“ на www.trud.bg!