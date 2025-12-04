Ученици от Велики Преслав участваха в практически урок в горския разсадник край Търговище

Практическо обучение сред природата събра тази седмица ученици от ПГСС – Велики Преслав в горския разсадник на ДГС–Търговище край село Баячево. Занятието е част от учебната дисциплина „Горски култури“ и премина под темата „Устройство на горски разсадник и семенно производство на горски фиданки“.

Единайсетокласниците от специалност „Горско и ловно стопанство“, водени от своите преподаватели инж. Станчо Станчев и инж. Андрей Ангелов, за пореден път избраха именно този разсадник като най-подходящо място за обучение в реални условия. Бъдещите лесовъди имаха възможност отблизо да проследят целия производствен процес и да се запознаят в детайли с различните отдели в разсадника – семенищен, вкоренилищен, школен, маточен, овощен, както и с работата в парниците, полиетиленовите оранжерии и стопанския двор.

Голям интерес предизвика и обширната спомагателна инфраструктура – пътища, ветрозащитни пояси, огради, работилници, навеси, гаражи, хладилни помещения и площадки, които са ключови за поддържането на производството. Учениците наблюдаваха и технологията за отглеждане на семенни горски фиданки – от подготовката и засяването на семената до грижите за растенията в семенищата, производството на пикирани фиданки и отглеждането на растения със затворена коренова система, използвани и за коледни елхи.

След края на учебния модул младежите се включиха и в подготовката на коледните дръвчета, които в момента се предлагат на пазара. От стопанството съобщават, че интересът е изключително голям – към момента са продадени близо 200 елхи както на граждани, така и на търговци, включително и от южните райони на страната.

Практическите уроци в Баячево се превръщат в традиция за ПГСС – Велики Преслав, а учениците отново доказаха, че полевите занятия са безценен начин за усвояване на знания и подготовка за реалната професия на лесовъдите.