Беседа в 69 СУ "Димитър Маринов" за рисковете от зависимости

Сдружение "ДоброТворчество проведе беседа с учениците в 69 СУ „Димитър Маринов“ по проект „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, реализиран от сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности.

Инициативата е насочена към подпомагане на младите хора в изграждането на информирани избори и отговорно поведение, с особен акцент върху превенцията на зависимости и рискови поведения.



Беседата се оказа изключително интересна за учениците, предизвиквайки жив интерес и активно участие. По време на срещата младите хора задаваха множество въпроси, споделяха свои наблюдения и коментираха реални ситуации, с които се сблъскват в училище и в ежедневието. Това създаде атмосфера на открит диалог и позволи на учениците да се ангажират активно с темата.





По време на беседата учениците бяха запознати с основните рискови фактори, свързани с употребата на наркотични вещества, алкохол и развитието на хазартни зависимости. Представени бяха примери от реалната среда и ситуации, показващи как зависимостите влияят върху психическото, емоционалното и физическото здраве, както и върху социалните отношения и бъдещото развитие на младите хора.



Дискусионната част включваше практически насоки за разпознаване на ранни признаци на риск, стратегии за справяне с натиск от връстници и подходи за вземане на осъзнати решения в трудни моменти. Активното участие на учениците подчерта важността и нуждата от подобни открити разговори по теми, които засягат съвременното поколение.



Превенцията остава ключов елемент в борбата срещу зависимости, тъй като ранната информираност и подкрепящата среда значително намаляват вероятността младите хора да попаднат в рискови ситуации. В рамките на проекта „Избери бъдещето, бъди отговорен!“ се реализира цялостна програма, включваща образователни модули, информационни кампании, интерактивни дейности и онлайн консултации, които предоставят надеждна информация и подкрепа за здравословен и осъзнат начин на живот.





