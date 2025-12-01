Обучение за риска от наркотици, алкохол и хазарт се проведе на ученици в 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов"

Сдружение "ДоброТворчество" проведе обучение за рисковете, свързани с употребата на наркотични вещества, алкохол и хазарт на ученици в 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“. Проектът е реализиран от сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности.
 
Инициативата цели да подкрепи младите хора в изграждането на информирани избори и отговорно поведение, като поставя акцент върху превенцията на зависимости и рискови поведения.

В рамките на обучението учениците бяха запознати с основните рискови фактори, свързани с употребата на наркотични вещества, алкохол и развитието на хазартни зависимости. Специално внимание беше отделено на това как зависимостите влияят върху психическото, емоционалното и физическото здраве, както и върху социалните отношения и бъдещото развитие на младите хора.
 
Дискусията включваше и практически насоки за разпознаване на ранни признаци на риск, механизми за справяне с натиск от връстници и стратегии за вземане на осъзнати решения в трудни ситуации. Учениците участваха активно, задаваха въпроси и споделяха свои наблюдения, което подчерта важността на темата и необходимостта от открит разговор по проблемите, които засягат съвременното поколение.
 
Превенцията е ключов елемент в борбата срещу зависимости, тъй като ранната информираност значително намалява вероятността младите хора да попаднат в рискови ситуации. Затова проектът „Избери бъдещето, бъди отговорен!“ включва цялостна програма с образователни модули, информационни кампании, открити дискусии и онлайн консултации, които осигуряват достъп до надеждна информация и подкрепа.

 
В обучението взеха участие и представители на местната власт – кметът Петко Краев и заместник-кметът Цвета Точева, които изразиха подкрепата си към инициативата и подчертаха значението на общите усилия за създаване на безопасна и здравословна среда за подрастващите.
Сдружение „ДоброТворчество“ продължава да работи активно за насърчаване на здравословните навици, информираността и отговорността сред младите хора. Усилията са насочени към изграждане на общност, в която децата и младежите имат достъп до знания, подкрепа и среда, която им помага да вземат решения, водещи към едно по-сигурно и пълноценно бъдеще.

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).
 

