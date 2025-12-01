Около 27% от учениците са залагали пари в хазартни игри последната година

Близо 1/3 от учениците в България са азалагали пари в хазартни игри през последната година според проучване от Европейския училищен проект за алкохол и други наркотици (ESPAD). 

Това поведение носи риск от доживотно прострастяване.

Както вече сдружение ДоброТворчество напомни, хазартната зависимост вече е засегнала над 54 000 души у нас. Мнозина от тях признават, че са изгубили не само парите си, но и доверието на най-близките, останали са с дългове, гняв, депресия и разбити семейства.
И това са цифрите на официално призналите си.

Днес например причината за трагичната ситуация в село Поповица е ясна – хазарт.

Мотивът зад двойното убийство в село Поповица. 23-годишният внук Петко Минев е имал тежка хазартна зависимост и е заложил къщата на дядо си, който по-късно стрелял по него четири пъти. 

Не залагай себе си, семейството ти разчита на теб.

 

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).

