Почти 15% от учениците между 8 и 12 клас са ползвали наркотици

Около 14,7% от учениците между 8 и 12 клас са употребявали наркотици поне веднъж в живота си, сочи социологическо проучване. В същата група близо 12,1% признават, че са употребявали канабис.

Всеки седми българин между 15 и 64 години е употребявал нелегални наркотици. Продължителната им употреба води до хронични заболявания, хормонални изменения, повишена смъртност и сериозни икономически и социални щети.

Избери бъдещето, бъди отговорен!

Борбата с нелегалните субстанции не трябва да спира и е отговорност на всеки един от нас да се борим с нея.

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).