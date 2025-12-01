Ползването на канабис в тийнейджърска възраст води до дългосрочни проблеми с когнитивните функции и хормонални проблеми

Употребата на канабис в тийнейджърска възраст може да доведе до риск от нарушена памет и когнитивни функции, сърдечно-съдови, респираторни, хормонални и репродуктивни проблеми, както и повишен риск от психични разстройства включително депресия и тревожност.

Междувременно дилърите стават все по креативни.

СДВР наскоро иззе наркотици, които са насочени към подрастващите и се разпространяват в цветни опаковки с вида на бонбони.

Избери бъдещето, бъди отговорен!

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).

