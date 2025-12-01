Вече над 54,000 българи официално са се регистрирали като хазартно зависими

Над 54,000 души, сред които и много младежи, са се регистрирали официално като хазартно зависими в България.

Хазартната зависимост вече е засегнала над 54 000 души у нас. Мнозина от тях признават, че са изгубили не само парите си, но и доверието на най-близките, останали са с дългове, гняв, депресия и разбити семейства. Зависимостта има много лица, но всички те водят към едно: разрушаване на живота.

Семейството разчита на теб, не залагай себе си!

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).