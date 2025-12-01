Над 1/3 от младите са били зависими от алкохол

Близо 2,3% от хората в България са диагностицирани с алкохолна зависимост, но реалната картинка е далеч по-мащабна, защото много от зависимите въобще не стигат до лекар или специализирана помощ, сочат проуучванията.

Социологическо изследване също така разкрива, че 37% от младите признават, че са били зависими от алкохол.

Вредите от алкохолизмът водят до тежки увреждания на черния дроб, мозъка и сърдечно-съдовата система, увеличава риска от злополуки и насилие и носи тежки последици за индивида, семейството и обществото.

Зависимостта има много лица, но всички те водят към едно: разрушаване на живота. Важно е да помним, че тя не е лична слабост, а болест.

И като всяка болест, тя изисква лечение, разбиране и подкрепа.

Сдружение „ДоброТворчество“ в партньорство с Министерството на младежта и спорта стартира проект под надслов „Избери бъдещето, бъди отговорен!“, финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023–2025 г.).