Засадиха още 1500 фиданки в София

Тази година общо над 3000 фиданки ще обогатят зелената система на столицата, като само през есента са засадени повече от 1500 нови дървета.

По инициатива на кмета на София Васил Терзиев от 2023 г. насам се засаждат по-големи фиданки – по-устойчиви и с по-бърз ефект в градска среда.

350 широколистни и 38 иглолистни ще озеленят паркове като Северен и Западен, „Света Троица“, „Хиподрума“, Докторската градина и др.

775 метра живи плетове и 1500 декоративни храсти ще добавят цвят и текстура в зелените площи.

25 нови дървета по ключови булеварди вече замениха опасни или изсъхнали – чинар по „Евлоги и Христо Георгиеви“, ясен по „Любен Каравелов“ и „Витоша“, и др.

900 допълнителни фиданки ще бъдат засадени по булеварди и улици в София и прилежащите населени места.

Експертите от „Зелена система“ предвиждат и резерв от 150 дървета, за да покрият новооткрити свободни места. Засаждат се доказано устойчиви видове – липа, ясен, кестен, чинар, дъб – с всички необходими грижи: укрепване, наторяване и поливане.