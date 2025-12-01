22 декември е Денят на Св. Анастасия - Посрещат с греяно вино на фаропазача

Украсяват маслиновите дръвчета на острова

За Коледа маслиновите дръвчета на острова ще бъдат украсени с разноцветни светлини. В момента круизи до "Света Анастасия" няма, тъй като се обновява пречиствателна станция, но до броени дни ремонтът ще приключи. Катамаранът от Морска гара ще възобнови романтичните пътешествия, които остават най-желаната туристическа атракция за гости и жители на Бургас.

На 22 декември островът ще чества Деня на Света Анастасия. Анастасия Узорешителница (също Фармаколитрия, Римска, Илирийска) е римска християнска светица, живяла през 3 век. Великомъченица Анастасия е покровителка на аптекари и лекари.

За празника всички пристигнали ще бъдат посрещнати с греяното вино на фаропазача. То е от последната реколта на лозето на острова, уточни пред Труд news Павлин Димитров, управител на късчето земя сред морето.

Единственият обитаем остров у нас има и подводен парк, и параклис. До брега, на 15 метра дълбочина, са потопени два автомобила – легендарната от соца "Чайка" и радио релейна станция върху шаси "ЗИЛ 157".

Двете атракции, които с времето ще се превърнат в рифове, бяха изместени от силни подводни течения по време на страховитата буря на 3 октомври, припомниха водолази. Преместването е с близо метър от първоначалните им места, но возилата ще останат там, обясни управителят. Статуята на Св. Анастасия в параклиса, който е наблизо, е непокътната от бурята.

На остров „Света Анастасия“ е обособен и познавателен маршрут за хора с увреждания, включващ историята на острова и неговите забележителности. Поставени са табели с надписи на брайл заедно със специални тактилни изображения.

Обновена и изравнена е каменната настилка на част от пътеките, като с това е подобрено и нейното качество.