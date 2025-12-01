Разкриха диагнозата на Любо Пенев

Рак на единия бъбрек е причина за спешната хоспитализация на легендарния български футболист Любослав Пенев.

Тревожната вест за неговото критично състояние дойде късно снощи, 30 ноември.

Заклетият цесекар и играч на "Валенсия" и "Атлетико Мадрид" в миналото е настанен в реномирана германска онкологична болница. Екипът от нефролози и специалисти по злокачествени образувания на този етап не дават прогнози за шансовете на Пенев да пребори коварната болест.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска челно със същото изпитание. В средата на 90-те той бе диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

Днес 59-годишният талантлив футболист и треньор е изправен през същото предизвикателство. Негови близки и колеги споделиха, че той е изтощен и много отслабнал, заради което лекарите в Германия все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват. Ракът му е в напреднал стадий. Неотлъчно до него са жена му Кристина и двамата му синове.

По-рано днес, 1 ноември, от футболен клуб ЦСКА съставиха окуражително писмо до Пенев, в което му казват, че го чакат да се завърне силен, какъвто винаги е бил.

Христо Стоичков и Валери Божинов също изразиха пълната си подкрепа в този толкова труден за него и семейството му момент.

"Любо, Боби, Петьо, вие винаги сте били бойци, прегръщам ви", написа Камата, който обедини личните трагедии на своите съотборници в една публикация.

"Труд news" припомня, че в момента легендарният вратар и ексшеф на БФС Борислав Михайлов се възстановява от тежък инсулт, а Петър Хубчев продължава да се бори с онкологично заболяване, което му откриха преди няколко години.