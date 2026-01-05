Варненци купуват билети за градски транспорт само с точна сума в евро

Закупуването на билети за градски транспорт във Варна вече става само в евро, като на този етап машините за продажба на превозни документи в автобусите работят с монети и не връщат ресто, съобщиха от общинското предприятие ТАСРУД.

Новите правила са описани на дисплея на устройствата и на стикери. От предприятието призоваха хората предварително да си приготвят точната сума от 1 евро за пътуване в рамките на 60 минути. По-евтина алтернатива е електронният билет чрез мобилното приложение TicketVarna, който струва 51 евроцента.

Засега хартиени билети могат да се купуват само в превозните средства, тъй като автоматите по спирките не работят.

Пренастройването на всички около 250 машини трябва да приключи до дни, увериха от ТАСРУД. Оттам уточниха, че разплащания в евро вървят още от 1 януари, а през почивните дни генерираната сума от продажба на превозни документи и достигнала обичайните постъпления.