Стоичков: Боби, Любо, Петьо - с вас съм, прегръщам ви

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!".

Това написа легендарният Христо Стоичков до тримата си колеги Любо Пенев, Боби Михайлов и Петър Хубчев.

Тримата бивши спортисти са изправени пред големи изпитания в здравословен план.

Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов бе приет в болница на 24 ноември. Става дума за претърпян мозъчен удар. След инсулта той е в средно увредено състояние.

Въпреки дрязгите и честите словесни разпри с Михайлов в миналото, днес Камата изрази пълна подкрепа и вдъхна кураж на съотборника си от 90-те години.

Преди няколко години с коварна болест се сблъска и легендата българския футбол - Петър Хубчев.

Късно снощи, 30 ноември, дойде поредната тревожна вест - този път за Любослав Пенев.

Емблематичната фигура на националния отбор и ЦСКА е приет по спешност в онкологична клиника в Германия преди броени дни.

Новината бе потвърдена от негови близки приятели. По неофициална информация състоянието му е критично, а химиотерапия не може да му бъде приложена, тъй като организмът му е много отслабнал и изтощен.

Това е втори път, в който Любо Пенев се сблъсква с коварната болест. През 1994 г. Пенев пропусна световното в САЩ, където националите ни направиха най-големия си футболен успех и завършиха на четвърто място в света. Тогава Пенев бе диагностициран с рак и трябваше спешно да се лекува.