За едно денонощие: Две жертви и двама тежко ранени при катастрофи във Варненско

Двама души загинаха, а двама са в реанимация след две тежки катастрофи, станали за денонощие във Варненско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В неделя около 14 часа на кръстовище в курорта Златни пясъци лека кола отнела предимството на мотоциклет и се врязала в него. От удара водачът на двуколесното возило получил множество фрактури и бил откаран в болница с опасност за живота.

20 минути по-късно лек автомобил се блъснал в крайпътно дърво в района между вълчидолското с. Оборище и с. Ведрина. На място загинали 50-годишният водач от Добрич и 76-годишната му майка, а нейна връстница и спътница е настанена в реанимация с множество травми.

По двата случая са образувани досъдебни производства.