Терзиев прие оставката на арх. Панайотова, обяви кой ще я смени

Столичният кмет Васил Терзиев направи изявление по повод подадената по-рано днес, 5 януари, оставка от гл. арх. на София Богдана Панайотова. Терзиев отбеляза, че приема оставката ѝ, а временно изпълняващ функциите ще бъде Боян Недев.

По думите на градоначалника "реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро".

Ето и цялата позиция на кмета на София:

"От утре, 6 януари, арх. Богдана Панайотова вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред.

Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София, за да се гарантира нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите.

Важно е ясно да кажем кое стои в центъра на реформата, която започнахме. Големите теми пред София са конкретни и дългосрочни – създаване на фонд „Благоустройство“, който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови промени, с които да ограничим презастрояването, и нов начин на устройствено планиране, който да свързва строителството с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда.

Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро", пише Терзиев.