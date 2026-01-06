Младежи от Враца и Бургас извадиха богоявленския кръст във Варна (СНИМКИ)

Георги Венов от Враца извади богоявленския кръст от морето край Първа буна във Варна. Над 100 души, сред които и една дама, се хвърлиха в студените води, а 17-годишният Георги само за минута успя да спаси Светия кръст. Той е ученик в 11 клас във варненската Професионална гимназия по икономика и технологии "Д-р Иван Богоров", национален състезател е по водна топка и участва в ритуала за втори път. Младежът получи почетен плакет от кмета Благомир Коцев, който му пожела здраве и смелост.

По традиция ритуал по спасяване на кръста имаше и в кв. "Аспарухово". Там първи до светинята стигна 19-годишният студент Иван Кошничаров, а с него в морето скочиха още близо 30 смелчаци.

Празникът във Варна започна със света литургия в Катедралния храм "Успение Богородично", водена от Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който по-късно благослови военните части и техните бойни знамена на площад "Св. св. Кирил и Методий".

В присъствието на областния управител проф. Андрияна Андреева, кмета на Варна Благомир Коцев, председателя на Общинския съвет Христо Димитров, командира на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, представители на различни институции владиката пожела новата 2026 година да бъде мирна, успешна и благодатна. Празнично шествие, водено от Представителния духов оркестър на ВМС премина през центъра до Морската градина, където участниците поднесоха венци и цветя на паметника на Христо Ботев по повод 178 години от рождението на големия български поет и революционер.