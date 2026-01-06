Служители на АДФИ дариха 5 445 лева за Клиниката по неонатология в СБАЛАГ "Майчин дом"

В навечерието на коледните празници, по идея на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция г-жа Людмила Петкова служителите на агенцията обединиха усилия и успешно проведоха поредица от благотворителни инициативи с цел да съберат средства в подкрепа на недоносените бебета.

Коледният благотворителен базар се проведе с продажбата на домашно приготвени сладкиши и лакомства, ръчно изработени картички, коледни украшения и сувенири.

Събрани бяха общо 5 445 лева, които г-жа Людмила Петкова дари лично на доц. д-р Лилия Вакрилова – началник на Клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“, и на проф. д-р Боряна Слънчева, дългогодишен ръководител на клиниката.

„Това дарение е израз на човешка съпричастност и на желанието ни да бъдем полезни там, където помощта има най-голям смисъл - при новородените и техния първи шанс за живот. Гордея се със служителите на агенцията, с моя екип - който вложи сърце, ръце, креативност и лично време в тази кауза“, каза Людмила Петкова, директор на АДФИ

Средствата ще бъдат използвани в подкрепа на грижите за новородените с ниско и с екстремно ниско тегло.

„За нашия екип това дарение е изключително ценно. То е не само финансова подкрепа, но и силен знак на съпричастност и доверие към работата ни. Всяка подобна помощ ни дава възможност да осигурим по-добра грижа за най-малките и най-рисковите ни пациенти – недоносените бебета. През Клиниката по неонатология в СБАЛАГ „Майчин дом“ годишно преминават най-много новородени в страната – между 700 и 800 новороден, които имат нужда от интентивни грижи и лечение. За тях всяка грижа, всеки апарат и всяка подкрепа могат да бъдат животоспасяващи. Искрено благодарим на ръководството и служителите на Агенцията за държавна финансова инспекция за проявената човечност и ангажираност към тази кауза,“ изрази признателност доц. д-р Лилия Вакрилова, началник на Клиниката по неонатология.