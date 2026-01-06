In memoriam: Почина журналистът Николай Стефанов

На 75 години почина нашият колега Николай Стефанов, бивш първи заместник-главен редактор на вестник "Труд" в периода 1994-2000 година. Ники е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г., завършил е английската гимназия в София и "Журналистика" в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Работи като репортер във вестник "Земеделско знаме" от 1974 до 1977, като екскурзовод в "Интерхотели" - "Балкантурист" (1978-1980 г.) и редактор във вестник "Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на в. "Труд".

Редакцията изказва най-искрени съболезнования на близките му.

Поклонението ще бъде в петък - 9 януари 2026 г., от 12 ч на Централните софийски гробища.