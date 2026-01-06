Почистиха осем рискови дерета във Варненско

Осем рискови дерета и речни участъци във Варненско са почистени с труда на затворници с леки присъди и техника на общините, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

Превантивната кампания бе извършена по заповед на областния управител проф. Андрияна Андреева след проверки от междуведомствена комисия и предписания на Басейновите дирекции „Черноморски район“ и “Дунавски район“.

Участъците с обща дължина около 1700 метра са извън урбанизирани територии в общините Белослав, Аксаково, Долни чифлик и Девня. Те са почистени от растителност, паднали дървета и клони, затрудняващи проводимостта на водата.

В региона остава един рисков участък - т.нар. Бял канал в промишлената зона на Девня. Той е дълъг около 1500 м. Поради двустранната му бетоновата му корекция и натрупаните значителни количества тиня и водолюбива растителност за разчистването е нужна строителна техника – багери и камиони. От областната администрация допълниха, че продължават действията по осигуряване на проектна готовност и финансиране на този обект.

„Редовното почистване на дерета и речни корита не е еднократна акция, а постоянен процес с ключово значение за опазването на живота и здравето на хората и защитата на инфраструктурата.

Липсата на системна превенция води до натрупване на риск, който при интензивни валежи може да се превърне в реално бедствие. Доказваме, че с добра организация и координация този дългогодишен проблем може да бъде преодолян. Навременната превенция днес означава предотвратени бедствия утре“, подчерта областният управител проф. Андрияна Андреева.