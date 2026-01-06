Пристанище „Карантината“ построено без изследване на морските течения

Доклад установи сериозни проблеми при изпълнението на проекта

Рибарското пристанище „Карантината“ е било построено от предходната общинска администрация под силен времеви и административен натиск, без да бъдат изпълнени ключови технически изисквания. Това съобщиха от Община Варна, позовавайки се на подробен доклад на Лъчезар Братоев, началник отдел „Рибарски пристанища“ в местната администрация, в който е направен обзор на установените дефекти.

Портът хронично се затлачва с наносен пясък, тъй като е бил изграден без дългосрочно изследване на морските течения. Вместо с 3-тонни скални блокове, брегът е бил укрепен с дребни камъни и затова при първата силна буря в края на 2023 г. бронировката му се срути. За отстраняване на щетите за близо 500 000 лв. има сключен договор след обществена поръчка. Застрахователят отказал покритие, след като установил, че аварията при урагана се дължи на неспазеното проектно изискване укрепването да е с 3-тонни каменни блокове, сочат част от констатациите.

Друг дефект е понтонът на пристанището. Макар и нов, 4 г. той е бил неизползваем и е бил подготвен договор за ремонта му за 156 000 лв. Лебедките за изтегляне на лодки не били свързани с електрозахранването и трябвало да се задвижват с мобилни акумулатори. Монтираните кранове с телфери били с толкова малък просвет, че на практика също не можели да се използват. Като резултат в началото на 2024 г. голяма част от стоянките са били незаети въпреки подадените над 400 молби от потенциални ползватели. Отчетът показва, че в същия период разходите на пристанището са били над 1 млн. лв., а приходите - 66 000 лв.

За да реши проблема с пясъчните наноси, общината е договорила за 10 000 евро участието на водеща холандска компания в изготвянето на специализирано проучване и идеен проект за защитно съоръжение. Стартирана е и обществена поръчка за конструктивен проект, която е в напреднал етап. Целта е да се стабилизира технически съоръжението и да се ползва пълния му капацитет в интерес на рибарската общност във Варна.