Водолази показват ретро екипировка

Само обувките на гмуркачите тежат 20 кг

Водолазите на Бургас, които ще влязат в морето с ретро екипировка от 60-те години и ще покажат как тя се използва, разкриха, че само обувките на гмуркачите тежат 20 килограма.

Дни преди празника, те разказаха за оборудването, което ще демонстрират на Никулден. То включва сух средноводолазен херметичен костюм, в който се влиза през горната част.

За да стане това е нужна помощта на трима души, които да асистират.

Шлемът, който се поставя на главата е интегриран с жична комуникационна система и ръчен клапан за изпускане на налягането в костюма, който се контролира, чрез натиск от водолаза. За да може той да потъне, на гърдите и на гърба му се поставят оловни тежести. Всяка от тях тежи по 16 кг.

Накрая гмуркачът обува обувките, тежащи около двадесет килограма. Те предпазват краката му и му осигуряват вертикално положение докато е на дъното.

Водолазите от СНЦ „Приятели на морето“ ще представят и изключително интересна ретро система за гмуркане – затворен цикъл. При нея с химически средства, от издишания въздух се абсорбира въглеродния двуокис и след обогатяване с кислород, той отново се вдишва.