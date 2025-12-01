Отменено е бедственото положение в Симитли

Кметът на Община Симитли Апостол Апостолов отмени бедственото положение на територията на общината.

То беше обявено на 27 ноември поради проливните дъждове и усложнената метеорологична обстановка. Обстановката е овладяна, а речните корита са нормализирани, уверяват от общинския пресцентър.

Симитли бе една от четирите общини на територията на област Благоевград, обявили бедствено положение.

В резултат на интензивните валежи бяха причинени щети във всички населени места в общината. Дъждовете предизвикаха свличане на земни маси и камъни, образуване на локви и наводнени участъци по пътища и улици, както и нарушения в инфраструктурата.