Проливни дъждове удрят България до часове, възможни са наводнения

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оранжев код за обилни валежи в пет области на страната — Силистра, Русе, Габрово, Велико Търново и Стара Загора, съобщават от Meteo Balkans.

Според прогнозата, количествата дъжд ще достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър, като на места са възможни и локални наводнения. Най-интензивни валежи се очакват следобед и през нощта срещу вторник, когато атмосферният фронт ще премине през централните райони на България.

За още 12 области е обявен жълт код, включително Плевен, Ловеч, Търговище, Шумен, Сливен и Ямбол. Там дъждът ще бъде по-слаб, но количествата могат да достигнат до 30–35 литра на квадратен метър, особено в планинските части.

Метеоролозите предупреждават, че обилните валежи могат да доведат до повишаване на нивата на реките Янтра, Росица и Тунджа, както и до временно наводняване на ниски терени. Препоръчва се шофьорите да бъдат особено внимателни по междуградските пътища заради намалената видимост и мокрите настилки.

Очаква се валежите да отслабнат в сряда, но облачността ще се задържи, а температурите ще останат по-ниски от обичайните за сезона. В планините над 1800 метра ще превалява сняг, като по високите върхове ще се формират първите по-трайни снежни покривки.

Синоптиците не изключват нова порция валежи към края на седмицата, когато средиземноморски циклон може да засегне южните райони на страната.