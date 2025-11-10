Жалби в КЗК блокират търга за почистването на три района в София

Подадени са нови жалби в Комисията за защита на конкуренцията срещу обществената поръчка на Столичната община за почистването на зона 4, която обхваща районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, ставя известно от регистъра на КЗК. Това временно възпрепятства сключването на договор с допуснатия изпълнител – турската фирма „Норм Санаи“, съобщи БНТ.

В края на октомври заместник-кметът по екология Надежда Бобчева съобщи, че Столичната община ще подпише договор с турската компания „Норм Санаи“ за почистването на зона 4. Тогава Бобчева обясни, че турският консорциум е единственият чуждестранен участник, достигнал до финалния етап на процедурата.

Жалбите в КЗК са подадени от компаниите „Нелсен – Чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ АД, които са били сред участниците в обществената поръчка за почистването на зона 4 на София, но не са били допуснати до финалния етап на отваряне на ценовите оферти. Двете фирми оспорват решенията на Столичната община, свързани със събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване по седем обособени позиции на зона 4.

Според Закона за обществените поръчки (ЗОП), подаването на жалба срещу решението на възложителя спира сключването на договора до произнасяне на КЗК. Поради това Столичната община няма право да подпише договор с участника, докато комисията не се произнесе по постъпилите жалби.

През миналата седмица бяха подадени жалби и по други позиции на поръчката – за зона 3 („Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“) и за зона 6 („Люлин“ и „Красно село“).