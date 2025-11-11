Силна геомагнитна буря удря България

Причината са продължаващите изхвърляния на плазма от короната на Слънцето

През следващите два дни над България и значителна част от северното полукълбо се очакват слаби до силни геомагнитни бури, предизвикани от серия слънчеви изригвания, съобщава Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (NOAA).

Въпреки че пикът на 11-годишния слънчев цикъл премина преди около година, през последната седмица са регистрирани няколко геомагнитни смущения с различна интензивност.

На 11 ноември се прогнозира слаба до умерена геомагнитна буря с Kp индекс 5–6 (клас G1–G2). В сряда се очакват по-силни смущения — Kp 5–7, което съответства на бури от клас G1 до G3. Тези стойности могат да предизвикат краткотрайни смущения в радиокомуникациите, навигацията и сателитните системи, като прогнозата важи и за територията на България.

Kp-индексът измерва силата на геомагнитната активност в интервали от по три часа, по скала от 0 (спокойно магнитно поле) до 9 (екстремна буря). G-скалата на NOAA показва потенциалните ефекти върху инфраструктурата — от колебания в електропреносните мрежи и смущения в спътниковите системи до промени в GPS сигналите. При стойности G3 са възможни временни прекъсвания на радиовръзки на високи географски ширини.

Геомагнитните бури могат да влияят и на метеочувствителните хора, причинявайки главоболие, умора, сънливост или засилена тревожност, като ефектите варират индивидуално.

Експертите подчертават, че повишената слънчева активност е част от естествения цикъл на Слънцето и не представлява непосредствена заплаха за ежедневието, но предупрежденията позволяват на операторите на електрически мрежи и спътникови системи да предприемат превантивни мерки.