От днес започва втора част на акция "Зима"

Проверки, глоби и засилен контрол по пътищата

От днес започва втората фаза на акция „Зима“, съобщиха от Главна дирекция „Национална полиция“. В рамките на следващите десет дни Пътна полиция ще засили контрола върху поведението както на шофьорите, така и на пешеходците, с акцент върху спазването на новите правила за движение по пътищата.

Особено внимание ще се обръща на използването на мобилни телефони. Съгласно промените в закона, влезли в сила през септември, глоба от 100 лева ще бъде налагана на пешеходци, които пресичат пешеходна пътека, докато говорят или гледат в телефона си, както и на шофьори, използващи мобилно устройство зад волана.

Засилен контрол ще има и срещу водачи, превишаващи скоростта. При движение с над 50 км/ч над разрешеното извън населено място се предвижда глоба от 600 лева и отнемане на книжката за два месеца.

Пътните полицаи ще следят и за безопасността на пътуващите към граничните пунктове „Капитан Андреево“, „Калотина“, „Кулата“, „Дунав мост 1“ и „Дунав мост 2“, особено в пиковите дни — петък, събота и неделя.

„В тази десетдневка основният акцент ще бъде дали пътниците не пречат на водачите и дали всички участници в движението спазват правилата“, обясни пред БНТ комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП.

Тя препоръча на водачите да проверят състоянието на гумите и автомобилите си предварително, вместо да чакат последния момент преди 15 ноември, когато зимните гуми стават задължителни.