УМБАЛ Бургас прави календар с недоносени бебета

Отпечатва се вече десета година

УМБАЛ Бургас кани пораснали недоносени бебета да участват като модели в календар. Идеята е на Отделението по неонатология на държавната болница, където всяка година лекарите се грижат за малките новородени. Вече десет години календарът се отпечатва и радва всички.

Тъй като предстои кръгла годишнина в края на 2025 г., медиците от отделението канят за участие всички деца, родени през и след 2015 г. Някога те са се борили за всяка глътка въздух, но днес растат здрави и щастливи.

„Традиционно в този календар събираме най-тежките си пациенти. Показваме на цялото общество на какво е способна медицинската наука, съчетана с желанието и борбата за живот на тези малки герои и доверието на техните родители. Помним всяко едно от децата в нашите календари и за нас няма по-голяма награда от това да ги гледаме как растат“, каза д-р Стилияна Томова, началник на отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас.

Срокът за регистрация е 15 ноември, а подготовката за календара е част от събитията, с които отделението ще отбележи Световния ден на недоносените деца – 17 ноември.