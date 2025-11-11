КС образува две дела относно законодателните промени за назначенията в спецслужбите

Конституционният съд (КС) образува две дела относно промените в три закона за службите - Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и Закона за специалните разузнавателни средства - касаещи назначенията на тяхното ръководство.

Искането за установяване на противоконституционност беше внесено от 53-ма народни представители, а докладчик по делата е конституционният съдия Сашо Пенов.

Със законодателните изменения беше променен механизмът за назначаване на ръководителите на трите агенции – правомощията бяха отнети от президента и прехвърлени на Народното събрание.

До сезирането на КС се стигна след конфликт между президента и Министерския съвет заради шефа на ДАНС. Кабинетът предложи за поста Деньо Денев, но държавният глава отказа да издаде указ за назначаването му. След това управляващите от ГЕРБ, БСП и ИТН инициираха законовите промени. Те бяха приети в края на октомври и само ден по-късно Министерският съвет отново внесе кандидатурата на Деньо Денев за шеф на ДАНС.

Президентът наложи вето върху промените, но то бе отхвърлено от парламента.