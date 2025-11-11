Рекордни санкции отнесоха търговци в София заради смесване на отпадъци

Столичният инспекторат отчита рекордни санкции на търговски обекти за неправомерно смесване на отпадъци, в контекста на временната организация по сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“. Това съобщиха от общинския пресцентър. Само за месец октомври 2025 г. инспекторите са съставили за цяла София:

- 499 констативни протокола,

- 23 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и

- 205 фиша на обща стойност 10 250 лв.

Основните нарушения, засечени при проверките, са смесване на различни видове отпадъци, изхвърляне на на отпадъци от търговските обекти в битовите съдове, както и неправомерно използване на контейнерите за опаковки от търговски обекти.

Само в рамките на няколко седмици десетки жители на София подадоха сигнали със снимки и точни локации на нарушения, което позволи на контролните екипи да реагират незабавно и ефективно, посочва от Инспектората.

„Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси. Установяваме, че това задължение системно не се изпълнява и затова затягаме контрола в цяла София.“, заяви директорът Николай Неделков.

"Благодарим на всички, които се включиха с активна позиция и реална помощ. Някои хора очакват някой от Общината да им каже, но дори думата "Община" произлиза от общност, а това сме всички ние и от нас зависи как ще го направим", коментира Любомир Богданов от Кризисния щаб на Столична община.

Всеки гражданин може да помогне, като:

- Снимa нарушението (изхвърляне на отпадъци извън контейнерите, смесване на различни видове отпадъци, замърсяване от строителна дейност и др.);

- Увери се, че снимката съдържа дата, час и локация (чрез вградените настройки на телефона или безплатно приложение като Timemark: Photo Proof);

- Изпрати снимката и кратко описание на официалния имейл на Инспектората: [email protected]

Важно е да се знае:

* Сивите контейнери са само за битов отпадък от домакинства;

* Цветните контейнери са само за опаковки;

* Всичко друго е нарушение и подлежи на санкция.