Правителството не дава да се пипат бонусите

Министерски съвет пусна становище против въвеждането на таван на допълнителните пари за шефове и чиновници

Бонусите могат да са 80% от основните заплати

Награждават администрацията четири пъти годишно

Министерският съвет е против тавана на бонусите, които си раздават шефове и чиновници в държавата. Това става ясно от становище на МС по внесените промени в Кодекса на труда от ППДБ. Промените предвиждат т. нар. допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членове и ръководители на органи да не надвишават една брутна месечна заплата годишно.

За членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в Инспектората към ВСС предложеният таван е една основна месечна заплата годишно.

При държавните служители се предлага възнагражденията за постигнати резултати, които надвишават 20% от дължимите за съответния служител основни заплати за съответната година, да се изплащат след решение на Съвета за административна реформа. За членовете на органите на управление и контрол на публичните предприятия предложеният таван е едно средно месечно възнаграждение.

Данните са от фейсбук профила на съпредседателя на “Да, България” Ивайло Мирчев, а посочените бонуси са представени от съответните ведомства в отговор на депутатски питания.

В мотивите си от Министерски съвет посочват, че в Закона за държавния служител е предвидено разходите за допълнителни възнаграждения да са не повече от 30 на сто от разходите за заплати, а размерът, който може да получи държавен служител не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.

Според МС “в закона бонусите се определят за точно и в срок изпълнение на поставени задачи, като се изплащат четири пъти в годината - през април, юли и октомври за текущата година и януари - за предходната”.

“Предвид на това, смятаме, че залагането на нормативно ограничение на размера на допълнителното възнаграждение до 20 на сто от основните заплати за година, който ръководителят на администрацията може да определи сам при нормативно установените в момента условия, влиза в противоречие със замисъла на съществуващия модел на заплащане в държавната администрация”, пише в мотивите на МС.