Заради ремонт: Затварят за движение едната лента на бул. „Копенхаген“ в София

Реорганизацията на движението ще е за периода от 22 до 31 октомври

Заради ремонт на водопроводната мрежа се затваря едната лента на бул. „Копенханен“ в София, публикуваха на сайта си от „Софийска вода“ АД

"При работа по подмяна на клапа ф 1200 мм в шахта на бул. "Копенхаген" - кръстовището с ул. "Обиколна" в жк. "Дружба" 2, е установен теч от уличен водопровод. Това налага да се подмени участък от този водопровод по метод "тръба в тръба". Тъй като аварията е под уличното платно и под трамвайните линии, по време на ремонтите дейности се налага да се затвори най-дясната лента на източното платно на бул. "Копенхаген", в посока от бул. "Цариградско шосе" към жк. "Дружба" 2", пишат още от дружеството.

Реорганизацията на движението ще е за периода от 22 до 31 октомври. Водоподаването няма да бъде прекъсвано.

Работата в шахтата продължава и е в сила въведената временна организация на движение в западното платно на бул. "Копенхаген".