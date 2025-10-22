Полицаи спасиха куче от агресивен стопанин, Цезар вече живее в районното

Полицаи от Козлодуй спасиха куче от жестокия му стопанин и го осиновиха.

След множество подадени сигнали от граждани за жестокост и насилие над домашен любимец от неговия собственик, с помощта на униформените в Козлодуй и общинския ветеринарен лекар четириногото е изведено от двора, който обитавало.

Кучето се казва Цезар. Той е бил настанен в общинската ветеринарна амбулатория, където за него са положени всички необходими грижи за възстановяването му. Следващата стъпка е била да му бъде намерен подходящ дом.

Тогава полицаите решили, че най-подходящо за него е всъщност да остане на най-сигурното място в града - Районното полицейско управление.