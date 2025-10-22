Започна строителството на воден център до морето във Варна

Деца до 12 години ще се учат да плуват безплатно в минералните басейни, изгражда се и панорамен асансьор

На крайбрежната алея във Варна започна изграждането на воден център и панорамен асансьор за връзка с Морската градина. Обектите са част от проекта “Алея Първа” на концесионера “Холдинг Варна” АД и ще бъдат готови след две строителни години, съобщиха изпълнителните директори на дружеството Ивелина Шабан и Милчо Близнаков.

Водният център ще работи целогодишно и ще има зони за плуване, атракции и почивка. Басейните ще се пълнят с минерална вода от близък сондаж. Естествената й температура е 48-50 градуса и е подходяща за лечение на кожни, сърдечно-съдови и опорно-двигателни заболявания. Предвидена е и социална програма, по която за деца до 12 години ще бъдат организирани безплатни уроци по плуване.

Според Ивелина Шабан районът от Втора буна до северния край на алеята с площ 91 000 кв. м ще бъде опасан от вътрешни алеи с богато озеленяване, пейки, водни огледала, фонтани, детски площадки, игрища за волейбол и падел. Край тях ще има кафенета и ресторанти, разположени в павилиони. “Всички сгради са на един или два етажа, със зелени покриви, за да е красива гледката от Морската градина. Плътността на застрояване в цялата зона е 10%. Това гарантира баланс между градската среда и природата. Морето вече няма да е граница, а част от ежедневието, както в други градове като Валенсия, Барселона, Солун”, посочи проектантът арх. Светослав Станиславов.

В “Алея Първа” са включени общо 11 обекта. Част от тях - укрепването на ската, паркинг със 700 места, облагородяването на зоната от Шокъровия канал до Рибарския плаж, прокарването на канализация, водопроводи и елмрежа, вече са приключили или са пред финал. Аварийно със скални материали е укрепена дамбата до Рибарския плаж, макар че тя не е в обхвата на проекта, обясни Милчо Близнаков.

По алеята са предвидени още конгресен и информационен център с медицински кабинет, центрове за обучение и квалификация на кадри, за водни спортове и за лечение и рехабилитация. “Подали сме в общината документи и ако получим разрешителни, сме готови веднага да започнем работа по всички обекти, за да приключим целия проект до 3 години”, каза Ивелина Шабан. По думите й общата инвестиция в "Алея Първа" ще надхвърли 80 млн. лв. при изисквани по договор 73,1 млн. лв.