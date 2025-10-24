Даниел Митов: България дава и ще продължи да дава обща сигурност за ЕС

Министърът на вътрешните работи откри международната конференция „България в Шенген“

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри международната конференция „България в Шенген“, организирана от МВР по повод 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение.

Форумът събра представители на българските правоохранителни органи, партньори от съседни държави – членки на Шенген, агенции на ЕС, както и международни и неправителствени организации.

В речта си министър Митов подчерта, че Шенген символизира взаимно доверие и обща сигурност, а България отдавна е доказала своята надеждност като пазител на външната граница на ЕС.

„България от години полага сериозни грижи и контролира успешно миграционния натиск. Инвестираме значителни средства в защитата на границите си. България дава и ще продължи да дава обща сигурност за ЕС“, заяви Митов.

Главният комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“, допълни, че страната вече се ползва с високо доверие и уважение сред европейските партньори.

„Ние сме сигурна външна граница на Европейския съюз и ставаме все по-сигурна. Пълноправното членство на България в Шенген отдавна трябваше да е факт“, заяви Златанов.

Митов припомни, че България е преминала през всички проверки и е доказала готовността си да бъде част от пространството на свободното движение.