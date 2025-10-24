Премиерът Желязков: Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в Югоизточна Азия

Генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия от своя страна отбеляза, че първият стратегически партньор на Виетнам на Балканите е именно България

Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия. Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на страната в социално-икономическото развитие, както и важната й роля като фактор за мира и стабилността в района. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в рамките на срещата си си с генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам.

В хода на разговора им в Министерския съвет премиерът Желязков посочи като един от устойчивите приоритети на българската външна политика именно по-нататъшното укрепване и развитие на приятелството и многостранното секторно сътрудничество с Виетнам.

"Със съвместни усилия ще надградим и обогатим с практическо съдържание двустранните ни отношения, които бяха издигнати на равнище стратегическо партньорство по време на настоящото посещение", заяви министър- председателят Росен Желязков.

Премиерът акцентира върху датиращото от седем десетилетия традиционно приятелство, взаимно доверие и сътрудничество. Припомни също така, че много виетнамски граждани са учили и работили в България и са допринесли за взаимното опознаване и сближаването на двата народа.

"Днес ще очертаем конкретните насоки за надграждане на връзките в широк кръг от приоритетни области на двустранните ни отношения, изтъкна премиерът Росен Желязков и посочи потенциала за взаимодействие в редица области - икономика, търговия, сигурност и отбрана, иновации, информационни технологии, дигитален преход, наука, образование, култура, земеделие, здравеопазване и връзките между местните власти. Това е цялата палитра на възможности, които има между нашите две страни", заяви Желязков.

По думите му днешното подписване на редица двустранни документи ще допринесе за укрепването и разширяването на обмена в различните области на сътрудничество в интерес на България и на Виетнам.

Генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам от своя страна отбеляза, че първият стратегически партньор на Виетнам на Балканите е именно България. Страната ни също така е един от двата стратегически партньори на Виетнам в Източна Европа. То Лам изрази своята убеденост, че настоящата му визита в София ще даде силен тласък на отношенията между България и Виетнам и ще ги изведе на ново ниво, откривайки големи възможности за бизнеса на двете страни и повишаването на конкурентоспособността на двете икономики.

То Лам специално поздрави България за успеха й по отношение на еврозоната. По думите му това е потвърждение за дълбоката интеграция и нарастващата позиция на България в региона.