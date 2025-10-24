Ген. Атанас Атанасов предупреди за сериозен риск за националната сигурност на България

Русия незаконно владее имот край яз. „Искър“

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за сериозен риск за националната сигурност, произтичащ от незаконно владение на терен от Руската федерация в санитарно-охранителната зона на язовир „Искър“. Новината бе съобщена от пресцентъра на партията.

„Русия, след като започна войната в Украйна, обяви България за неприятелска държава. Рискът за националната ни сигурност е директен. През този имот би могло, включително, да се стигне до вражеско нападение срещу България“, заяви Атанасов.

По думите му, руската държава чрез посолството си у нас от години владее имот в чашката на язовира без каквото и да е законово основание.

„Нашата софийска организация направи много щателна проверка и се оказа, че няма нито един документ, който да оправдава това владение. Имотът се държи абсолютно незаконно“, подчерта лидерът на ДСБ.

В тази връзка Атанасов е отправил официален въпрос до министър-председателя Росен Желязков с настояване Министерският съвет да предприеме действия чрез областния управител за прекратяване на незаконното ползване и възстановяване на държавния контрол върху терена.

Темата е част от гражданската инициатива „Не на руския анклав на яз. Искър“, организирана от софийската структура на ДСБ. До момента инициативата е подкрепена от 6295 подписа, с искане държавата да си върне имота и да прекрати незаконното присъствие на Русия в стратегическата зона около водоизточника.

На същото събитие депутатът Любен Иванов съобщи, че до партията е постъпила информация за опит на руското посолство да продаде редица имоти, собственост на Руската федерация и свързани с нея организации, на частни лица у нас.

„Обявени са търгове, които се провеждат тайно. Информацията е, че плащането ще се извършва по сметка в банка, санкционирана от ЕС. Това представлява риск не само за загуба на репутация, но и за налагане на финансови санкции срещу българската държава“, предупреди Иванов.

ДСБ е изпратила официални въпроси до министър-председателя и министъра на правосъдието с настояване за спешни мерки срещу подобни сделки и за защита на българските национални интереси.