Румен Радев от Риад: Държавата се води в никому неизвестна посока от ограничен кръг хора

"Няма как България да се развива позитивно, докато не отстраним модела на задкулисие, при който липсва отговорност за вземането на управленски решения, а държавата се води в никому неизвестна посока, която е в главите само на много ограничен кръг хора."

Това заяви президентът Румен Радев, който ще участва днес в деветото издание на международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции“ в Рияд, Саудитска Арабия, по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман.

"На срещата със сънародниците ни в Рияд те попитаха кога очаквам да настъпи промяна в България по начина, по който я виждам. Тази промяна е очаквана от българския народ и ще се случи. Можем да направим аналогия как трябва да работят институциите и с това, дали е възможно някой извън министър-председателя на страната, в която живеят днес, да я управлява и да стои над него, да няма никаква формална власт, но всяка сутрин, обед и вечер да нарежда на премиера какво да прави, как да го прави и с кого да го прави", посочва българският държавен глава.

"Механизмите на управление и в отношенията между държава, бизнес и общество трябва да се променят и в България, за да стигнат нормалните европейски стандарти. За да постигнем устойчив икономически ръст, да имаме иновативни производства и инвестиции, българският бизнес трябва да бъде свободен от натиска на онези, които използват институциите, за да го рекетират. За да сме просперираща държава, е необходимо да изведем като приоритет образованието на младите хора, както и да гарантираме защитата на собствеността и свободата на бизнеса", коментира Румен Радев.

"Преди всичко за да върви България уверено и да се развива като модерна европейска и демократична държава, трябва да имаме ясна отговорност и открито лице в управлението", посочи още той.