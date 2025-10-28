Бойко Борисов посрещна лично директора на "Райнметал" (ВИДЕО)

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов посрещна лично директора на "Райнметал" Армин Папергер на Летище "Васил Левски".

"Радвам се, че успяхме да финализираме преговорите по договора в максимално кратки срокове. С Армин Папергер имахме многократни срещи и вярвам, че всичко и занапред ще е толкова успешно. Благодаря и на екипа на г-на Папергер, който също работи отлично във всеки етап от преговорите и подготовката на проекта. Вярвам, че съвместните ни усилия и доброто ни партньорство ще допринесат за икономическия растеж, развитието на производствени мощности от най-ново поколение и нови висококвалифицирани работни места в България., пише лидерът на ГЕРБ в социалните мрежи.

Днес германският технологичен концерн „Райнметал“ и българското правителство ще подпишат договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси на официална церемония в Министерския съвет.

"Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева и е сред най-значимите през последните години. Построяването на завода е ключова стъпка от модернизирането на българската и европейската отбранителната индустрия и ше разкрие близо 1000 нови работни места в страната", допълва Борисов.