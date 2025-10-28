Столична община отчита траен успех в борбата за по-чист въздух

Отново ще бъде въведена ниско емисионна зона за отопление и автомобили

Вчера, 27.10. 2025 Г, в Клуба на фоторепортера се проведе съвместна

пресконференция на Столична община, Сдружение “Въздух за здраве” и Нов български университет, част от съвместната им инициатива за подобряване качеството на атмосферния въздух в София. От страна на общината бяха представени постигнатите резултати от предприетите мерки за намаляване на вредните емисии от замърсители на въздуха в града.

Общината отчете трайно спазване на европейските и национални норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) по показател фини прахови частици (ФПЧ10) за втора поредна година. Данните за 2023 и 2024 показват, че броят на дните с превишение на средноденонощната норма (50 µg/m³) е под допустимия максимум от 35 дни за всички измервателни станции на територията на града.

Това е резултат от изпълнението на „Комплексната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2021–2026 г.“.

„Здравето на гражданите е наш основен приоритет. Постигнатите резултати показват, че усилията ни са в правилната посока и ние ще продължим да ги надграждаме“, заяви заместник-кметът по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева.

По време на пресконференцията стана ясно, че системният подход на администрацията включва действия в няколко ключови области:

- Намаляване на замърсяването от автомобили – чрез въвеждане на нискоемисионна зона, модернизиране на градския транспорт и изграждане на обществени паркоместа.

- Ограничаване на замърсяването от битово отопление – чрез програма за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с екологични алтернативи.

- Строг контрол на строителството – с рекордно високи нива на проверки на строителните фирми и вече потвърдени от съда наложени глоби на няколко от големите фирми.

- Борба с нерегламентираното горене на отпадъци – чрез контрол на незаконните сметища и прилагане на строги мерки срещу нарушителите.

- Разширяване на зелената система – чрез облагородяване на кални точки и инвестиции в нови зелени площи.

От 1 януари 2025г. е въведена ниско емисионна зона (НЕЗ) за битово отопление в 9 столични района, където е отчетена приоритетна нужда - Изгрев, Средец, Оборище, Студентски, Илинден, Красно село, Лозенец,Триадица, Възраждане, а от 1 януари 2029 г. отоплението с дърва и въглища ще бъде забранено за цялата територия Столична община.

Паралелно във всички столични райони, се изпълнява подмяна на отоплителните уреди на

твърдо гориво в домакинствата с по-екологични и устойчиви такива.

„Нито една мярка сама по себе си не е достатъчна – важно е да прилагаме комплексен подход и да работим заедно с гражданите, бизнеса и образователните институции“, допълни Бобчева, като подчерта значението на партньорството с инициативата „Въздух за здраве“ и Нов български университет за намаляване на замърсяването в учебната среда.

Тя припомни, че сред дейностите, които са изпълнили съвместно е и проведената серия

обучения за директори, учители и специалисти в детските градини и училища, на които е предоставен наръчник с пълен комплект от ясно разписани ежедневни и реактивни мерки - от правилно проветряване до протоколи за реакция при замърсяване.

Акцентът на събитието бе обявяването на националния фотоконкурс „Въздухът“, организиран съвместно от Столична община, Сдружение “Въздух за здраве” и Нов български университет. Неговата цел е чрез силата на фотографията да се насочи общественото внимание към правото ни на чист въздух и здравословна среда.

Конкурсът е отворен за любители и професионалисти в две категории – репортажна и художествена фотография. Срокът за участие е до 31 март 2026 г., а наградният фонд включва първа награда от 3000 лв., втора – 1500 лв. и трета – 1000 лв. Ще бъдат връчени и

специални награди, сред които годишни карти за градски транспорт и участие

във „Фотографска работилница“ на НБУ.

Отличените снимки ще бъдат показани в изложба от поредицата „Галерии на открито“ и в пътуваща експозиция в различни градове на страната. С пълния регламента на конкурса може да се запознаете тук: https://air4health.eu/fotokonkurs/