„Много искахме, ама нямаше желание“: Радостин Василев с критика към управляващите за заплатите на медиците

Днес парламентарното мнозинство ще отхвърли трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения, които трябваше да осигурят справедливо заплащане за младите лекари. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на Народното събрание, като определи решението като „безпрецедентен акт“.

„Три законопроекта, приети с мнозинство на първо четене, ще бъдат отхвърлени на второ. Това показва, че ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ в крайна сметка „много искаха, ама нямаше желание“, коментира Василев.

Според него управляващите отказват да въведат законово определяне на минимално възнаграждение за младите лекари, което би струвало около 250 милиона лева годишно. Вместо това се предлагат сложни механизми чрез бюджета на здравното осигуряване, НЗОК и Министерството на здравеопазването, които реално няма да осигурят резултати.

„Това е начин нищо да не се направи. Проблемът може да бъде решен с национална политика по възнаграждения, по здравеопазване и гарантиране на работни места, които отговарят на достойнството на професията“, подчерта Василев.

Той добави, че част от министерствата – на транспорта, здравеопазването, спорта и регионалното развитие – функционират като „на концесия“, а не като реални държавни институции в услуга на обществото.

„Начело с Борисов и Пеевски това няма как да стане. Колкото по-бързо си тръгне този кабинет, толкова по-добре“, заключи депутатът.